Kanpur News:2 मिनट की कॉल से मच गया हड़कंप, डायल-112 पर मंत्री राकेश सचान को मिली जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र की देवीपुर चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों को देर रात यूपी डायल-112 के माध्यम से एक सूचना मिली। जिसमें डायल-112 देवीपुर में तैनात सिपाही श्याममिलन ने बताया कि एक कॉल आई है। कॉल करने वाला खुद को कानपुर नगर के रेउना क्षेत्र के मखौली गांव निवासी राममिलन होनी की जानकारी दे रहा है। इस साथ कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को जान से मार देंगे। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले कॉल डिटेल और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद देवीपुर चौकी प्रभारी अतेंद्र कुमार की ओर से भोगनीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई।