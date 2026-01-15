हर रात मेरा सगा भाई… बंद कमरे में लड़की के साथ हो रहा था गंदा काम, मां भी दे रही थी साथ

कुछ समय पहले पीड़िता की एक लड़के से दोस्ती हो गई। जब भाई को इसकी खबर लगी, तो उसने गुस्से में बहन को बहुत मारा और घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। भाई ने मां को समझाया कि बहन का दिमाग ठीक नहीं है। उसने कहा कि इसे ठीक करने के लिए तंत्र-मंत्र की जरूरत है। इसी बहाने भाई ने बहन को कमरे में बंद करके कई बार उसके साथ गलत काम किया। मां ने भी इसे रोकने की बजाय चुप्पी साध ली या डांटकर चुप करा दिया।