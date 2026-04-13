मां की डांट से नाराज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, मोर्टिन लिक्विड पी दे दी जान, परिवार में मचा कोहराम

15 साल की आर्या ने पी लिया जहर
Kanpur Crime News: रेलबाजार थाना क्षेत्र के नार्थ रेलवे कॉलोनी में शनिवार शाम को एक दुखद घटना घटी। कक्षा नौ की 15 वर्षीय छात्रा आर्या शुक्ला ने कोचिंग जाने से मना करने पर मां की डांट पड़ने से नाराज होकर मोर्टिन लिक्विड पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आर्या शुक्ला नार्थ रेलवे कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता शैलेंद्र शुक्ला रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर लोको पायलट के रूप में तैनात हैं। मां का नाम शैल शुक्ला है। परिवार में एक बेटा शाश्वत भी है। आर्या कैंट क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय (KV) में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। वह रोज शाम को कोचिंग जाती थी।
शनिवार शाम करीब 5 बजे की बात है। आर्या ने अचानक कोचिंग जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी मां शैल शुक्ला ने उसे डांट दिया। डांट पड़ने से आर्या बहुत नाराज हो गई। वह अपने कमरे में चली गई और वहां रखी मोर्टिन लिक्विड की शीशी पी ली। काफी देर तक आर्या कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिवार वालों को शक हुआ। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो आर्या बेहोश पड़ी हुई थी। परिवार वाले तुरंत उसे स्वरूपनगर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। इलाज के दौरान आर्या की मौत हो गई।
रेलबाजार थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर अमान सिंह ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर छानबीन की। कमरे से खाली मोर्टिन लिक्विड की शीशी बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में परिवार के सदस्यों ने बताया कि आर्या मां की डांट से नाराज होकर यह कदम उठा ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।
आर्या के पिता शैलेंद्र शुक्ला ने रुंधे गले से बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी। वह रोज शाम कोचिंग जाती थी। शनिवार को कोचिंग न जाने की बात पर मां ने सिर्फ डांटा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी। परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। पूरे इलाके में इस घटना से शोक की लहर है।
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