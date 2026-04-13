मां की डांट से नाराज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, मोर्टिन लिक्विड पी दे दी जान, परिवार में मचा कोहराम

Kanpur Crime News: रेलबाजार थाना क्षेत्र के नार्थ रेलवे कॉलोनी में शनिवार शाम को एक दुखद घटना घटी। कक्षा नौ की 15 वर्षीय छात्रा आर्या शुक्ला ने कोचिंग जाने से मना करने पर मां की डांट पड़ने से नाराज होकर मोर्टिन लिक्विड पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आर्या शुक्ला नार्थ रेलवे कॉलोनी में रहती थी। उसके पिता शैलेंद्र शुक्ला रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर लोको पायलट के रूप में तैनात हैं। मां का नाम शैल शुक्ला है। परिवार में एक बेटा शाश्वत भी है। आर्या कैंट क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय (KV) में नौवीं कक्षा की छात्रा थी। वह रोज शाम को कोचिंग जाती थी।