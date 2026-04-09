Kanpur News:चालान का झांसा, मोबाइल हैक… मिनटों में उड़ाए 3.70 लाख रुपये

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सैयद नगर निवासी मोहिदउद्दीन को 17 मार्च की दोपहर करीब 12:30 बजे वाहन चालान से जुड़ा एक मैसेज मिला। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही उनके मोबाइल में एक संदिग्ध APK फाइल डाउनलोड हो गई। हालांकि उन्हें शक हुआ और उन्होंने फाइल तुरंत डिलीट भी कर दी, लेकिन तब तक साइबर ठग अपना काम कर चुके थे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अनजान लिंक पर क्लिक करना कितना खतरनाक हो सकता है।