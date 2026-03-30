Kanpur News:तमंचे की नोक पर लूट का ड्रामा निकला झूठ, सच्चाई सामने आते ही सब रह गए हैरान

पुलिस की सख्ती से की गई पूछताछ के बाद किशोर ने आखिरकार पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उसने बताया कि रास्ते में उसकी बाइक किसी अन्य वाहन से टकरा गई थी, जिसके कारण उसके पास रखे रुपये कहीं गिर गए। रुपये खो जाने के बाद वह घबरा गया और घरवालों की डांट से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी बना ली। शुरुआत में उसने खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गहन जांच और सवालों के सामने उसकी कहानी टिक नहीं सकी। सच्चाई सामने आने के बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली और किशोर की गलती को स्वीकार किया। उन्होंने पुलिस के समक्ष माफीनामा सौंपते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी और वे बच्चे को सही मार्गदर्शन देंगे।