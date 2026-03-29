Kanpur News:महिला सिपाही से साइबर ठगी, निवेश का झांसा देकर 4.62 लाख रुपये उड़े

कुछ ही दिनों में ग्रुप एडमिन ने सिपाही को एक लिंक भेजा, जिसके जरिए एक मोबाइल एप डाउनलोड कराया गया। भरोसे में आकर उन्होंने एप पर अपना अकाउंट बना लिया। इसके बाद ठगों ने उन्हें निवेश करने के लिए प्रेरित किया और अलग-अलग खातों में पैसे जमा कराने शुरू करा दिए। ठगों के कहने पर 23 जनवरी को इंडसइंड बैंक के एक खाते में 50 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद 8 फरवरी को यूको बैंक के एक खाते में 2.30 लाख रुपये और 9 फरवरी को 30 हजार रुपये जमा किए गए। बाद में ठगों ने आईपीओ आवंटन का झांसा देकर और पैसे ऐंठ लिए। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1.52 लाख रुपये और जमा कराए गए। इस तरह कुल 4.62 लाख रुपये ठग लिए गए।