Kanpur News:गारमेंट्स दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक

मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे आसपास की अन्य दुकानों में आग फैलने से रोक लिया गया। वही दुकान मालिक नवीन कुकरेजा ने बताया कि आग से दुकान में रखा लाखों रुपये का माल जल गया। घटना के बाद दुकान मालिक और भवन स्वामी संजय कुमार पांडेय के बीच अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कहासुनी भी हुई। भवन स्वामी का आरोप था कि दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जाएगी।