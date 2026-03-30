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Weather Update:यूपी में मौसम का उलटफेर: कहीं बरसेंगे बादल, कहीं झुलसाएगी धूप—जानिए पूरा हाल

UP Weather Update:IMD के अनुसार यूपी में मौसम बदला रहेगा। पश्चिमी जिलों में बारिश और आंधी, मध्य व पूर्वी हिस्सों में बादल व हल्की बूंदाबांदी, जबकि बुंदेलखंड में तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 30, 2026

IMD Forecast:भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार, 30 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मौसम देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को कहीं राहत तो कहीं गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय वातावरण में नमी और तापमान के बीच संतुलन बिगड़ने के कारण मौसम तेजी से करवट ले रहा है। इसका असर यह है कि एक ही दिन में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह का मौसम देखने को मिलेगा, जो इस सीजन के लिए सामान्य माना जा रहा है।

पश्चिमी यूपी में आंधी-बारिश का असर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जैसे क्षेत्रों में दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जो कई जगहों पर आंधी का रूप ले सकती हैं। अचानक मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों और खुले में काम करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि तेज हवाएं फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।

मध्य यूपी में बादलों की आवाजाही

मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा, लेकिन यहां भी आसमान पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। दिनभर बादलों और धूप के बीच लुकाछिपी का दौर चलता रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है, हालांकि इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे दिन की गर्मी थोड़ी कम महसूस होगी। सुबह और शाम के समय मौसम ज्यादा आरामदायक रहेगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह मौसम राहत भरा हो सकता है, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों—वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और देवरिया—में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का दायरा सीमित रहेगा, लेकिन गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी रहेगी। इससे वातावरण में नमी बढ़ेगी और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए यह मौसम फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हल्की बारिश से फसलों को नमी मिलेगी। हालांकि, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए किसी बड़े प्रभाव की उम्मीद नहीं की जा रही है।

बुंदेलखंड में बरकरार रहेगी गर्मी

बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में मौसम का रुख अलग रहेगा। यहां आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है और तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दिन के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए लोगों को जरूरी काम सुबह या शाम के समय करने की सलाह दी गई है। पानी की कमी और तेज गर्मी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की जरूरत है। कुल मिलाकर, इस क्षेत्र में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा।

क्यों बदला मौसम?

IMD के अनुसार इस व्यापक बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके कारण हवाओं की दिशा में बदलाव आया है और वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ गई है। यही कारण है कि कई इलाकों में बादल बनने और बारिश होने की स्थिति बन रही है। इसके साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मिला-जुला मौसम बना रह सकता है, जिससे लोगों को कभी गर्मी तो कभी राहत का अनुभव होगा।

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Published on:

30 Mar 2026 05:00 am

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