Weather Update:यूपी में मौसम का उलटफेर: कहीं बरसेंगे बादल, कहीं झुलसाएगी धूप—जानिए पूरा हाल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जैसे क्षेत्रों में दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जो कई जगहों पर आंधी का रूप ले सकती हैं। अचानक मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों और खुले में काम करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि तेज हवाएं फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं।