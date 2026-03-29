Kanpur News: दिखावटी विकास’ पर शिवपाल का वार, बोले—आजम खां का कद अडिग,जेवर एयरपोर्ट सिर्फ प्रचार

कार्यक्रम के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मो. आजम खां को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खां आज भी समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजम खां से ज्यादा तवज्जो देने की बात को उन्होंने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि “ऐसी बातें करने वालों की नजर में ही कमी है।”