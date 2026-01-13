Kanpur gangrape मिली धमकी: दुष्कर्म के आरोपी फरार दरोगा को बताया समाज सेवक, लिखा जमानत हो गई

Kanpur gang rape: कानपुर में नाबालिक छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में फरार दरोगा की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की चार टीमें तलाश कर रही है। इधर पीड़िता के भाई को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है कि "दरोगा की नौकरी से मत खेलो, वह गलत नहीं है, हम जानते हैं कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी, सात जन्मों तक।" मैसेज आने के बाद पीड़ित परिवार डरा सहमा है‌। इधर दरोगा की गिरफ्तारी के लिए टोल प्लाजा सहित अन्य सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 75 जिलों में डिटेल के साथ उसकी फोटो सर्कुलेट की गई है। घटना 5 जनवरी की है। जिसके बाद पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसमें डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी भी शामिल है।