Kanpur News:गर्ल्स कॉलेज में चौंकाने वाला खेल? शिक्षिकाओं की शिकायत के बाद जांच शुरू, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

शिकायत में शिक्षिकाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जब उन्होंने इस आपत्तिजनक हरकत का विरोध किया, तो संबंधित कर्मचारी ने साफ कहा कि वह यह सब प्रधानाचार्या के निर्देश पर कर रहा है। इससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। इसके अलावा, एक अन्य कॉलेज के शिक्षक पर भी आरोप है कि वह दिनभर विद्यालय परिसर में बैठा रहता है और शिक्षिकाओं को शौचालय जाने के दौरान टोकता है। इतना ही नहीं, उस पर महिला शौचालय के उपयोग का भी आरोप लगाया गया है, जिससे शिक्षिकाओं में भय और असहजता का माहौल बन गया।शिक्षिकाओं का कहना है कि जब उन्होंने यह पूरी बात प्रधानाचार्या के संज्ञान में लाई, तो अपेक्षित कार्रवाई के बजाय उन्हें ही फटकार का सामना करना पड़ा। आरोप है कि प्रधानाचार्या ने नाराज होकर उन्हें उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया और भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी।