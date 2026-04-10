अलर्ट! कानपुर में 15 अप्रैल से बंद हो जाएगी पीयूसी, अगर गाड़ी पर नहीं लगी है ये खास नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है और इसमें एक यूनिक लेजर कोड, क्रोमियम होलोग्राम और 'IND' लिखा होता है। यह प्लेट एक बार लगने के बाद दोबारा नहीं खुलती। इसे तोड़ने की कोशिश पर यह खराब हो जाती है। इससे वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और अपराध में वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य है, जबकि पुराने वाहनों को भी इसे लगवाना जरूरी है।