Kanpur News:‘वीडियो के जाल में कैद सच्चाई’—किडनी कांड में सामने आया भरोसा जीतने का खतरनाक खेल

पुलिस उपायुक्त पश्चिम,एस.एम.कासिम आबिदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है,सभी वीडियो को जांच में शामिल किया गया है।अब तक की पुलिस जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सभी संबंधित व्यक्ति एक संगठित गिरोह (सिंडिकेट) के रूप में कार्य कर रहे थे तथा उसी के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। प्रकरण में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। वर्तमान में लगभग 6-7 अभियुक्त फरार हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।