ऐसे अपने जाल में लड़कों को फंसाता था किडनी कांड का मास्टरमाइंड, 25-25 लाख रुपए तक का देता झांसा

इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड डॉक्टर और उनकी टीम टेलीग्राम पर ग्रुप चलाते थे। डॉ. अफजल और डॉ. मुदस्सिर अली नाम के डॉक्टर इन ग्रुप्स में गेमिंग टास्क के लिंक भेजते थे। शुरुआत में लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए बोनस फंड दिया जाता था, जिससे वे आसानी से जीत जाते थे। जब लोगों को गेम की लत लग जाती, तब उन्हें मुश्किल टास्क दिए जाते। हारने पर उन्हें गेम के अंदर ही उधार लेने का ऑपशन दिया जाता। जब उधार लाखों में पहुंच जाता, तब शुरू होता था असली खेल। उधार न चुका पाने पर गिरोह के लोग उन पर किडनी डोनेट करने का दबाव बनाते और बदले में 20 से 25 लाख रुपए देने का वादा भी करते।