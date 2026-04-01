Kanpur News:ओईएफ के पास फल मंडी में भीषण आग, सिलेंडर धमाकों से दहशत,एक दर्जन से अधिक दुकानें जलीं

वहीं पूरे मामले को लेकर सीएफओ कानपुर ने बताया कि मिनी कंट्रोल द्वारा अग्निशमन केन्द्र लाटूश रोड पर सूचना प्राप्त हुई कि फूलबाग क्षेत्र अंतर्गत दुकानों में आग लगी है। सूचना पर फायर स्टेशन लाटूश रोड से दो मोटर फायर इंजन मय प्रभारी लाटूश रोड व कर्नलगंज से 01 मोटर फायर इंजन मय प्रभारी कर्नलगंज तथा फायर स्टेशन मीरपुर से एक मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए तत्काल प्रस्थान कराए गए तथा देखा गया की उपरोक्त पते पर स्थित अस्थायी दुकानों में आग लगी थी जो कि भीषण रूप से जल रही थी। अग्निशमन यूनिटों के द्वारा संयुक्त रूप से अथक परिश्रम करते हुए आग को आगे बढने से रोककर लगातार पम्पिंग करते हुए कुछ ही समय में समस्त यूनिटों द्वारा जल रही आग को पूर्ण रुप से बुझा कर शान्त कर दिया गया है।इस अग्निकांड के कारण फूलबाग निकट ओ.ई.एफ.फुटपाथ पर लगी लगभग 20 अस्थाई दुकानें अग्निकाण्ड से प्रभावित रही। अग्निकाण्ड में दुकानों में उपलब्ध लगभग 05 एल.पी.जी.सिलेण्डर ब्लॉस्ट हो गये थे। इस अग्निकाण्ड में कोई जन हानि नहीं हुई।