Kanpur News:शराब के विवाद में पति ने पत्नी की डंडे से पीटकर हत्या, आरोपी फरार

वही पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस उपायुक्त,पूर्वी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि थाना महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भेवली में एक व्यक्ति हरिपाल द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी रामदेवी (उम्र लगभग 38 वर्ष) की लकड़ी के डंडे से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका खेत में कार्य कर रही थी, इसी दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान पति हरिपाल ने डंडे से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों द्वारा उसे तत्काल सीएचसी सरसौल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सूचना पर स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।