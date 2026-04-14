इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर खून से भर दी युवती की मांग, समलैंगिक प्यार में फंसाकर महिला ने किया अपरहण

Kanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के साढ़ थाना क्षेत्र से एक किशोरी अचानक गायब हो गई। किशोरी की बड़ी बहन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट में नव्या नाम की एक महिला पर अपहरण का आरोप लगाया गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में पता चला कि नव्या नाम की यह महिला असल में रूमाना खातून है। उसकी उम्र 21 साल है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला है। पुलिस के अनुसार, रूमाना ने किशोरी को समलैंगिक प्रेम जाल में फंसा लिया। वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ बंगाल ले गई। बंगाल पहुंचकर रूमाना ने किशोरी के साथ एक अनोखी रस्म की। उसने अपने खून से किशोरी की मांग भरकर निकाह जैसी रस्म पूरी की। पुलिस को आरोपी के मोबाइल में इन रस्मों की तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं।