Kanpur News:“12 बार कॉल, फिर भी जवाब नहीं!”—विधायक का फूटा गुस्सा, डीएम बोले ‘खेद है, अब निजी नंबर पर करें सीधे बात’

गंगा बैराज क्षेत्र में हाल ही में हुए एक हादसे का जिक्र करते हुए सोलंकी ने बताया कि उन्होंने रात के समय डीएम को 12 से 15 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि पीआरओ ने फोन तो उठाया, लेकिन न तो डीएम तक संदेश पहुंचाया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी गई। नगर आयुक्त पर भी उन्होंने फोन न उठाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विधायक ने अपने पत्र में विधानसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं के समाधान में सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी ही संवाद से बचेंगे, तो जनता की आवाज प्रशासन तक कैसे पहुंचेगी।