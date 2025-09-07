Kanpur Murder: सनसनी फैलाने वाला मामला, भांजे से प्रेम संबंध में पति की नृशंस हत्या, नमक से शव गलाने की कोशिश

Kanpur Murder News: कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में एक हृदय विदारक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला और उसके भांजे ने मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को बाग में दबा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। यह मामला स्थानीय लोगों के लिए भी विश्वास से परे है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।