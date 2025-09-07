Kanpur Murder: सनसनी फैलाने वाला मामला, भांजे से प्रेम संबंध में पति की नृशंस हत्या, नमक से शव गलाने की कोशिश

Kanpur Murder News: कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में एक हृदय विदारक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला और उसके भांजे ने मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को बाग में दबा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। यह मामला स्थानीय लोगों के लिए भी विश्वास से परे है और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से बांदा निवासी सावित्री अपने बेटे शिववीर सिंह, बहू और तीन बच्चों के साथ सचेंडी के लालूपुर गांव में किराये के मकान में रह रही थीं। नवंबर 2024 में सावित्री बांदा गई थीं। लौटने पर पता चला कि उनका बेटा शिववीर घर पर नहीं है। पत्नी ने दावा किया कि वह गुजरात में नौकरी पर हैं।
कई महीनों तक बेटे से कोई संपर्क न होने पर सावित्री ने सचेंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब पत्नी से पूछताछ की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि पत्नी और उसके भांजे के बीच अवैध संबंध थे।
सावित्री ने बताया कि जब उन्हें इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने बेटे के साथ की हुई हिंसा और उत्पीड़न के बारे में बताया। दो नवंबर की रात, पत्नी और भांजे ने नींद की दवा देकर शिववीर को बेहोश किया और सरिया से वार कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद शव को घर के पीछे बाग में दफना दिया गया। इसे गलाने के लिए 10-12 किलो नमक डाला गया। हालांकि, कुछ महीनों बाद कुत्तों ने गड्ढा खोद दिया और कुछ हड्डियां बाहर आ गईं। आरोपियों ने फिर हड्डियों को नहर में फेंक दिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों दिवंगत शिववीर की पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला कानपुर में मामी-भांजे के खौफनाक प्रेम प्रसंग और हत्या का चौंकाने वाला खुलासा बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं।