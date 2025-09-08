Kanpur News: भांजे के प्यार में मामी ने की पति की हत्या, बेटे ने कहा मां ने मुझे भी मारने की धमकी दी

पीड़ित के बड़े बेटे रोहित (12) ने पुलिस को बताया कि रात करीब 1 बजे उसने मम्मी लक्ष्मी और फुफेरा भाई अमित को अपने पिता शिवबीर सिंह के पैर और सिर पकड़कर ले जाते हुए देखा। उसने यह भी बताया कि दोनों ने उसके पिता के सिर से खून बहते देखा। जब रोहित ने पूछा कि पापा को क्या हुआ, तो लक्ष्मी ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डाला जाएगा। बाद में रोहित को कमरे में बंद कर दिया गया।