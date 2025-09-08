Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

Kanpur News: भांजे के प्यार में मामी ने की पति की हत्या, बेटे ने कहा मां ने मुझे भी मारने की धमकी दी

कानपुर के सचेंडी क्षेत्र के 10 महीने पहले हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसी की पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर की थी।

कानपुर

Abhishek Singh

Sep 08, 2025

Kanpur
नृशंस हत्याकांड का खुलासा, Pc: Patrika

Kanpur Crime News: दिवाली के दिन घर में चलाए गए एक नृशंस साजिश में कानपुर के सचेंडी क्षेत्र के लालूपुरा गांव के शिवबीर सिंह (50) की उसकी पत्नी लक्ष्मी और भांजा अमित ने मिलकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज मामला 1 नवंबर, 2024 का है, जिसे पुलिस ने करीब 10 महीने की जांच के बाद उजागर किया।

जानिए कैसे हुआ खुलासा

पीड़ित के बड़े बेटे रोहित (12) ने पुलिस को बताया कि रात करीब 1 बजे उसने मम्मी लक्ष्मी और फुफेरा भाई अमित को अपने पिता शिवबीर सिंह के पैर और सिर पकड़कर ले जाते हुए देखा। उसने यह भी बताया कि दोनों ने उसके पिता के सिर से खून बहते देखा। जब रोहित ने पूछा कि पापा को क्या हुआ, तो लक्ष्मी ने उसे थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डाला जाएगा। बाद में रोहित को कमरे में बंद कर दिया गया।

घटना के दिन लक्ष्मी ने शिवबीर को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। इसके बाद अमित ने साबड़ से तीन वार किए। फिर लक्ष्मी ने अमित से साबड़ छीनकर दो और वार किए। शिवबीर की मौत के बाद दोनों ने गड्ढा खोदकर उसके शव को रामगंगा नदी में बहा दिया। हालांकि, पुलिस को गड्ढे से कुछ हड्डियां बरामद हो गईं।

चाय में पति को पिलाया नशीला पदार्थ

शिवबीर की बहन कांती देवी ने कोर्ट के आदेश पर 19 अगस्त, 2025 को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान सीडीआर में लक्ष्मी और अमित के बीच अवैध संबंध होने की भी पुष्टि हुई। पड़ोसियों ने बताया कि अमित रोज घर आता था और लक्ष्मी बहुत शांत रहती थी। किसी को भी इस जुड़वां साजिश की भनक नहीं लगी।

पुलिस ने 6 सितंबर को बगीचे की खुदाई कर शव के अवशेष, बनियान और गले का लॉकेट बरामद किया। इन सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त शिखर पनकी ने बताया कि लक्ष्मी और अमित ने मिलकर योजना बनाकर हत्या की थी और उसे छुपाने का प्रयास किया था।

08 Sept 2025 09:27 am

