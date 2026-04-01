Kanpur News: इनहेलर लेने से पहले ही बिगड़ी सांस, तीसरी मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत

कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के कर्नलगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित 61 वर्षीय कृष्ण कुमार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि वह जीना चढ़ रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जेब में रखा इन्हेलर निकालने से पहले ही वह बेहोश हो गए और संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।