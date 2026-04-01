Kanpur News: इनहेलर लेने से पहले ही बिगड़ी सांस, तीसरी मंजिल से गिरकर बुजुर्ग की मौत

कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के कर्नलगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित 61 वर्षीय कृष्ण कुमार की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि वह जीना चढ़ रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जेब में रखा इन्हेलर निकालने से पहले ही वह बेहोश हो गए और संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, कृष्ण कुमार गांधीनगर में सिलाई की दुकान चलाते थे और पिछले तीन वर्षों से सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वह किसी जरूरी काम से तीसरी मंजिल पर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक उनकी सांस फूलने लगी और हालत बिगड़ गई। उन्होंने राहत के लिए जेब में रखा इन्हेलर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह तक ले जाने से पहले ही उन्हें तेज चक्कर आ गया। संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़े, जिससे उनकी हालत और गंभीर हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संतुलन बिगड़ने के कारण कृष्ण कुमार जीने से नीचे गिर पड़े और लोहे के जाल पर जा गिरे। गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई।
परिवार के लोगों ने बताया कि कृष्ण कुमार के परिवार में पत्नी वैजयंती, बेटे शिवम और सुमित, तथा बेटियां अनुष्का और शिवानी हैं। बड़े बेटे शिवम, जो एक फार्म हाउस में मैनेजर हैं, ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से सांस की बीमारी से परेशान थे और नियमित रूप से इन्हेलर का इस्तेमाल करते थे। सूचना पर पहुंची बजरिया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना प्रभारी अरविंद शर्मा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने और संतुलन खोने के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि गिरने के बाद लोहे के जाल से टकराने के कारण उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग