Kanpur News:नींद की गोलियां, शराब और मौत—नहर में मिला किसान का शव, उठे कई सवाल

परिजनों के अनुसार रामबाबू सिंह रात से ही घर से लापता थे। परिवार का कहना है कि उन्होंने रात में नींद की कई गोलियां खाई थीं और इसके बाद शराब का सेवन भी किया था। इसके बाद वह घर से बाहर निकल गए और वापस नहीं लौटे। परिजनों ने रात में उनकी तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह नहर में शव मिलने की सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है और सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।