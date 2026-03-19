Kanpur News:गैस के इंतजार में तड़पते उपभोक्ता, छापेमारी में खुली पोल, अब लाइसेंस पर संकट

टीम ने खलासी लाइन स्थित एजेंसी और कार्यालय पर औचक छापेमारी की। मौके पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद मिले, जो गैस न मिलने से नाराज थे। जांच के दौरान एजेंसी का प्रोपराइटर और मैनेजर दोनों ही अनुपस्थित पाए गए, जिससे स्थिति और संदिग्ध हो गई।वहीं, मौके पर मौजूद कर्मचारी जावर अली और सलोनी ने खुद को एजेंसी का स्टाफ बताया, लेकिन जब उनसे गैस स्टॉक, आवंटन और वितरण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे साफ हो गया कि एजेंसी संचालन में पारदर्शिता का अभाव था।जांच टीम ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं के बयान भी दर्ज किए, जिनमें समय पर गैस आपूर्ति न होने की बात सामने आई। इससे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।