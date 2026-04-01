Kanpur News:ना कॉल, ना OTP… फिर भी साफ हो गया खाता, पांच लाख की साइबर सेंध से मचा हड़कंप

पनकी के बी-ब्लॉक निवासी राजेश बाबू सचान साइबर ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि उनका बचत और लोन खाता एसबीआई की पनकी शाखा में संचालित है। आरोप है कि 3 अप्रैल 2026 को जालसाजों ने सुनियोजित तरीके से उनके बचत खाते से पांच लाख रुपये पहले लोन खाते में ट्रांसफर किए और इसके बाद रकम को किसी अज्ञात खाते में भेजकर निकाल लिया। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी तत्काल नहीं हो सकी। बाद में जब उन्होंने अपने खातों की जांच की तो इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए बैंक और पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल घटना को लेकर जांच की जा रही है और जालसाजों की तलाश जारी है।