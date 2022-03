SP विधायक इरफान सोलंकी को विजय जुलूस निकालना पड़ा महंगा

समाजवादी पार्टी के कानपुर से जीतकर आए विधायक इरफान सोलंकी को विजय जुलूस निकालना महंगा पड़ा है।

समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बावजूद विजय जुलूस निकालने का मामला दर्ज किया गया है। इस प्राथमिकी में 500 अज्ञात लोगों और उनके समर्थकों को भी नामजद किया गया है, जिनकी पहचान अब सोलंकी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो से की जा रही है।

File Photo of Kanpur SP MLA Irfan Solanki with UP Assembly