Kanpur News: उपमुख्यमंत्री का गंभीर आरोप, कहा- समाजवादी पार्टी ने गुंडा तंत्र को संरक्षण दिया

Sandeep Murder Case: कानपुर दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ में हुए संदीप हत्याकांड को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस घटना में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं की संलिप्तता की बात विभिन्न समाचार माध्यमों में सामने आ रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा मिलता रहा है। अब चुनाव नजदीक आते ही ऐसे तत्वों को फिर से सक्रिय करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।