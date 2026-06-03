ITBP जवान की मां का कटे हाथ पर सस्पेंस गहराया, पहचान और जांच के बीच उलझा मामला, डीएनए रिपोर्ट से खुलेगा राज

Medical Negligence : कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां के इलाज से जुड़े मामले में सामने आया कटे हुए हाथ की जांच अब जटिल मोड़ पर पहुंच गई है। इलाज में कथित लापरवाही के बाद हुए इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बीच पत्राचार का नया दौर शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जांच के लिए भेजा गया हाथ वास्तव में किसका है, इसकी पुष्टि कैसे हो। इसी को लेकर अब पहले डीएनए जांच और फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराने की तैयारी की जा रही है। मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और जवान न्याय की उम्मीद में रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।