Kanpur Weather News: कानपुर देहात में मौसम की ‘गुगली’; कहीं लू का कहर तो कहीं बादलों की हल्की राहत, जानिए अगले 24 घंटे का हाल

हालांकि पूरे क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। इसकी संभावना लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक मानी जा रही है। यह स्थिति मुख्य रूप से दोपहर या शाम के समय सीमित क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तेज धूप के कारण यह बूंदाबांदी अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी का प्रभाव और बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे धूप से बचाव करें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर को हाइड्रेट रखें।