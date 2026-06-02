Kanpur Weather News: कानपुर देहात में मौसम की ‘गुगली’; कहीं लू का कहर तो कहीं बादलों की हल्की राहत, जानिए अगले 24 घंटे का हाल

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Kanpur weather Update: कानपुर मंडल के सभी 6 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से साफ और आंशिक रूप से बादलों वाला (Partly Cloudy) रहने की संभावना जताई गई है। जून की शुरुआत के साथ ही पूरे क्षेत्र में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और तीखी धूप के कारण दिन के समय गर्मी का असर अधिक रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस दौरान वातावरण शुष्क बना रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बादलवाही और स्थानीय स्तर पर गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है।
अगले 24 घंटों में कानपुर मंडल के आसमान में पूरी तरह घने बादल नहीं छाएंगे। सुबह और रात के समय मौसम सामान्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच हल्के से मध्यम बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है। इस दौरान धूप की तीव्रता अधिक रहने के कारण तापमान में तेजी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के कोई बड़े सिस्टम सक्रिय नहीं हैं, इसलिए भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है।
कानपुर नगर में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। कानपुर देहात में अधिकतम 41 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। उन्नाव में 40 से 41 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। फर्रुखाबाद में 40 डिग्री तक गर्मी, जबकि कन्नौज में 41 डिग्री तक तापमान दर्ज हो सकता है। वहीं औरैया मंडल का सबसे गर्म जिला रहेगा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।
लगातार बढ़ते तापमान के कारण पूरे मंडल में गर्म हवाएं यानी लू चलने की संभावना भी बनी हुई है। दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। उमस और तेज धूप के कारण लोगों को अधिक गर्मी का अनुभव होगा। मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि दिन के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें।
हालांकि पूरे क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। इसकी संभावना लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक मानी जा रही है। यह स्थिति मुख्य रूप से दोपहर या शाम के समय सीमित क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तेज धूप के कारण यह बूंदाबांदी अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी का प्रभाव और बढ़ सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे धूप से बचाव करें, हल्के कपड़े पहनें और शरीर को हाइड्रेट रखें।
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