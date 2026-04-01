Kanpur News:“तेरे सामने मरूंगा…”पत्नी के एक जवाब ने खत्म कर दी युवक की जिंदगी

परिजनों के मुताबिक राजा दिवाकर लगातार पत्नी को फोन कर वापस आने के लिए कहता था, लेकिन वह नहीं मानी। शनिवार को भी दोनों के बीच फोन पर विवाद हुआ। इस दौरान राजा ने गाली-गलौज की, जिसके बाद परिजनों ने उसे समझाकर शांत कराया और कॉल कटवा दी।बताया गया कि शाम 5:29 बजे से 6:14 बजे के बीच राजा ने पत्नी को तीन बार वीडियो कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। इसके बाद उसने 6:18 बजे पत्नी को मैसेज भेजा कि वह उसके सामने मरना चाहता है। इसके साथ ही उसने गले में फंदा डाले अपनी तस्वीरें भी भेजीं।