Kanpur News:मंदिर दर्शन जा रहा परिवार हादसे का शिकार, पलटी कार…और 45 मिनट तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस!

घटना के बाद एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही भी सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सूचना देने के करीब पौन घंटे बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी। जबकि अस्पताल की दूरी मात्र छह किलोमीटर थी। समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण घायलों को करीब 45 मिनट तक सड़क पर ही तड़पना पड़ा।आखिरकार राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में एम्बुलेंस सेवा के प्रति नाराजगी देखी गई।