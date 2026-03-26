Kanpur News:टेलीग्राम पर भरोसा पड़ा भारी, ‘डबल मुनाफे’ के चक्कर में लाखों साफ, मुकदमा दर्ज

पीड़िता के मुताबिक, 5 फरवरी से 5 मार्च 2026 के बीच कुल आठ बार में उनसे पैसे ट्रांसफर कराए गए। सबसे पहले 19,120 रुपये और 19,137 रुपये की छोटी रकम भेजवाई गई, ताकि भरोसा कायम हो सके। इसके बाद 16 और 18 फरवरी को क्रमशः 48,073, 19,229, 48,945 और 48,985 रुपये ट्रांसफर कराए गए।ठगों का भरोसा बढ़ाने का खेल यहीं नहीं रुका। 19 फरवरी को पीड़िता से एक साथ 4,10,000 रुपये और 5 मार्च को 3,00,000 रुपये ट्रांसफर कराए गए। इस तरह कुल रकम 9,13,489 रुपये तक पहुंच गई। सभी ट्रांजेक्शन पीड़िता ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए किए।