Kanpur News: आखिरी कॉल में कहे कुछ शब्द… और कुछ घंटों बाद जो हुआ, उसने सबको हिला दिया

कानपुर देहात के सिकंदरा की रहने वाली 26 वर्षीय लक्ष्मी ने शादी के महज छह महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी। वह अपने पति मोहित कटियार के साथ 8 मार्च को पुराना शिवली रोड स्थित किराए के मकान में रहने आई थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके कुछ देर बाद करीब दस बजे लक्ष्मी ने अपने पति को फोन किया और कहा, “मैं जान दे रही हूं, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना।” इतना कहकर उसने कॉल काट दी। घबराए पति ने तुरंत उसे कई बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।