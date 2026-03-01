Kanpur News: पैन नंबर का खेल… महिला के नाम पर खुली फर्जी फर्म, 2.59 करोड़ की GST देनदारी का खुलासा

मामला तब और गंभीर हो गया जब 15 जुलाई 2025 को रश्मि चड्डा के मोबाइल पर एक संदेश आया। इसमें बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक के उनके खाते को जीएसटी आदेश के चलते होल्ड कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि उनके नाम पर 2 करोड़ 59 लाख 55 हजार 506 रुपये की जीएसटी देनदारी दर्ज है।इस सूचना के बाद उनका बैंक खाता भी सीज कर दिया गया। बैंक अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि यह कार्रवाई जीएसटी विभाग, कानपुर के अनुरोध पर की गई है। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने कभी इस नाम से कोई व्यापार नहीं किया और न ही किसी प्रकार का ऐसा लेनदेन किया है।