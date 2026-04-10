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Kanpur Weather:धूप का जोर, ठंडी हवाओं का साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

Kanpur weather update:कानपुर मंडल में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप से तापमान बढ़ेगा, जबकि सुबह-शाम ठंडी हवाओं से राहत मिलेगी। रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। बारिश की संभावना नहीं है, किसानों को फसल कटाई और भंडारण की सलाह दी गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 10, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

कानपुर मंडल समेत मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। सीएसए मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस. एन. सुनील पांडेय के अनुसार, आगामी दिनों में क्षेत्र में तेज धूप और साफ आसमान के कारण तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, जबकि बारिश की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। इससे दिन गर्म और रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार के बाद से ही क्षेत्र में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। कल सुबह से तेज धूप निकलने के साथ आसमान पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिससे दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार साफ मौसम और धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ेगा और लोगों को दिन के समय अधिक गर्मी महसूस हो सकती है।

वहीं, हवाओं की गति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में धीमी चल रही हवाएं आने वाले समय में लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। हवाओं की यह गति वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक और सुहावना मौसम बना रहेगा।

गंगा के मैदानी क्षेत्रों सहित कानपुर मंडल में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सामान्य मौसमी चक्र का हिस्सा है और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ेगी।रात के तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। साफ आसमान और ठंडी हवाओं के कारण रातें अपेक्षाकृत ठंडी रह सकती हैं। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत को दर्शाता है।

बारिश को लेकर राहत की कोई खबर नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, कानपुर मंडल और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल वर्षा की संभावना ना के बराबर है। इससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, जो कृषि कार्यों के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. पांडेय ने किसानों को सलाह दी है कि वे इस शुष्क मौसम का लाभ उठाते हुए फसलों की कटाई और मड़ाई का कार्य तेजी से पूरा कर लें। साथ ही, अनाज को अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित स्थानों और गोदामों में भंडारित करें, ताकि नमी या अन्य नुकसान से बचाव हो सके। कानपुर मंडल और मध्य उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का असर बढ़ने वाला है, जबकि सुबह-शाम की ठंडक लोगों को राहत देती रहेगी। मौसम के इस बदलाव के बीच आमजन और किसानों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

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Published on:

10 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather:धूप का जोर, ठंडी हवाओं का साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

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