Kanpur Weather:धूप का जोर, ठंडी हवाओं का साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

गंगा के मैदानी क्षेत्रों सहित कानपुर मंडल में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव सामान्य मौसमी चक्र का हिस्सा है और आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ेगी।रात के तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। साफ आसमान और ठंडी हवाओं के कारण रातें अपेक्षाकृत ठंडी रह सकती हैं। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी बरतने की जरूरत को दर्शाता है।