योगी आदित्यनाथ ने कहा- लाल टोपी वाले काले कारनामों के लिए, बताया- क्यों हो रही पुलिस में बेटियों की भर्ती

यह भी पढ़ें एक की उम्र 18 और दूसरे की 15 साल, एक ही दुपट्टे से लटकी मिली, जानते हैं एसपी ने क्या कहा? Kanpur Yogi Adityanath said Red Hat is known for her dark deeds योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जहां भी अवसर मिलता है। उसे जाया नहीं करते हैं। अराजकता पैदा करते हैं। अयोध्या में आपने इनका चरित्र देखा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता निषाद की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जहां भी अवसर मिलता है। उसे जाया नहीं करते हैं। अराजकता पैदा करते हैं। अयोध्या में आपने इनका चरित्र देखा है। समाजवादी पार्टी का एक नेता निषाद की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका समर्थन करते हैं।

लखनऊ में भी अराजकता दिखाई पड़े Kanpur Yogi Adityanath said Red Hat is known for her dark deeds योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी प्रकार का एक नजर लखनऊ में देखने को मिला। अचानक बारिश होने के दौरान बाइक सवार बाप बेटी को गिराने का काम करते हैं। विधानसभा में उनके नेता ने कहा कि सद्भावना ट्रेन चलनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी।

नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी की पहचान Kanpur Yogi Adityanath said Red Hat is known for her dark deeds इनका तीसरा मॉडल कन्नौज में देखने को मिला। नवाब सिंह इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। अनैतिक तरीके से संपत्ति इकट्ठा कर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। काले कारनामे मशीन का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इसलिए सीसामऊ को सीसामऊ ही बने रहने दीजिए।

2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी Kanpur Yogi Adityanath said Red Hat is known for her dark deeds मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा तीन दिन हो चुकी है। 30 और 31 अगस्त को फिर परीक्षा है। इस बार की परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यदि किसी ने कुछ गलत किया तो उसे जेल में डालने का काम किया जा रहा है। आजीवन कारावास की सजा के साथ एक करोड रुपए का जुर्माना भी है। संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा।