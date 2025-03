आईपीएल की नीलामी में कुलदीप यादव को 13.25 करोड़ मिले, इन खिलाड़ियों को भी मिला मौका

Kuldeep Yadav and UP these players in IPL match आईपीएल में भारतीय टीम से खेलने वाले कुलदीप यादव के अतिरिक्त यूपी से आने वाले इन खिलाड़ियों का जलवा भी देश देखेगी। ‌जिनमे रिंकू सिंह, ध्रुव जरेल, यश दयाल, मोहसिन खान सहित अन्य खिलाड़ी शामिल है। ‌

कानपुर•Mar 22, 2025 / 02:57 pm• Narendra Awasthi

Kuldeep Yadav and UP these players in IPL match कानपुर के दो खिलाड़ी आईपीएल में अपना जलवा दिखाएंगे। जिसमें कुलदीप यादव और उपेंद्र यादव शामिल है। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। जबकि उपेंद्र यादव को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। जो रेलवे की तरफ से खेलते हैं। कुल 30 खिलाड़ियों ने बोली में भाग लिया था। जिसमें पांच को पहले ही टीमों ने सिलेक्शन कर लिया था। इसके अतिरिक्त ध्रुव जरेल, रिंकू सिंह, यश दयाल, मोहसिन खान, नितीश राणा, आर्यन जुयाल, विप्रराज निगम, अभिनंदन सिंह, स्वास्तिक चिकारा आदि भी आईपीएल में अपना जलवा दिखाएंगे।