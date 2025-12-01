उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास पहुंचा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

UP weather forecast मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मेरठ का तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। बरेली का तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में लगातार कमी आएगी। दिन का भी तापमान घटेगा और सर्दी बढ़ेगी। गर्म शहरों में फुरसतगंज सबसे आगे रहा। यहां का तापमान यूपी में सबसे अधिक 30.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि कानपुर का तापमान 30 डिग्री रहा। ‌मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में एक दो डिग्री का उतार चढ़ाव बना रहेगा। धूप में भी नरमी रहेगी। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं लगातार मौसम को प्रभावित करेंगी। हवा की औसत गति 3 किलोमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम 5 किलोमीटर तक रह सकती है। बारिश नहीं होगी। ‌