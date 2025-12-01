Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास पहुंचा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

UP weather forecast पिछले 24 घंटे में मेरठ सबसे ठंडा शहर रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जो भीषण ठंड की ओर इशारा कर रहा है। फुरसतगंज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। 

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 01, 2025

सूरज की गर्मी में तेजी नहीं फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP weather forecast मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मेरठ का तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। बरेली का तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में लगातार कमी आएगी। दिन का भी तापमान घटेगा और सर्दी बढ़ेगी। गर्म शहरों में फुरसतगंज सबसे आगे रहा। यहां का तापमान यूपी में सबसे अधिक 30.3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि कानपुर का तापमान 30 डिग्री रहा। ‌मौसम विभाग के अनुसार कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तापमान में एक दो डिग्री का उतार चढ़ाव बना रहेगा। धूप में भी नरमी रहेगी। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं लगातार मौसम को प्रभावित करेंगी। हवा की औसत गति 3 किलोमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम 5 किलोमीटर तक रह सकती है। बारिश नहीं होगी। ‌

पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान वाले शहर 

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मेरठ का तापमान सबसे कम 5.02 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि बरेली का 6.6, कानपुर नगर का 7.7, इटावा का 8.8 और हरदोई का 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ‌इसके साथ ही मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर का कुछ इलाका, मुरादाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, गोरखपुर आदि जिलों में भी तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इसके अतिरिक्त कई अन्य जिलों में 10 से 12 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान वाले जिले

अधिकतम तापमान में फुरसतगंज का तापमान 30.3 डिग्री दर्ज किया गया। कानपुर का 30 डिग्री, प्रयागराज का 28.4, अयोध्या का 28 और बाराबंकी का 28 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम में सबसे कम तापमान बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर का दर्ज किया गया है। यहां का तापमान 22 से 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। ‌

कैसा रहेगा आज और कल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। लोगों को ठंड का एहसास होगा। मंगलवार 2 जनवरी का तापमान 13 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। 

कैसा रहेगा 8 जनवरी तक का मौसम? 

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार तीन दिसंबर का तापमान 10 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इसी प्रकार 4 दिसंबर गुरुवार का तापमान 8 से 24 डिग्री, 5 दिसंबर का तापमान 8 से 23 डिग्री, 6, 7, 8, 9 दिसंबर का तापमान 9 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार 7 और 8 दिसंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास पहुंचा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक तरफा प्यार: तांत्रिक के माध्यम से पाना चाहता था शादीशुदा प्रेमिका को, मिली खौफनाक मौत

पुलिस की गिरफ्त में तांत्रिक फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस
कानपुर

कानपुर 2023 हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे कूद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

पिता का रो-रोकर बुरा हाल (फोटो सोर्स- पत्रिका और मृतक परिजन)
कानपुर

बीजेपी सांसद और महापौर के बीच तू-तू-मैं-मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हस्तक्षेप

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मेयर प्रमिला पांडे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना फोटो सोर्स- कानपुर मेयर
कानपुर

UP weather forecast: 13 जिलों पर पड़ेगा दितवाह तूफान का, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री

दितवाह तूफान का असर फोटो सोर्स-मेटा एआई
कानपुर

कपड़ा गोदाम में रहस्यमयी आग से मचा हड़कंप: एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मसाला फैक्ट्री भी चपेट में आई

transport nagar cloth godown fire masala factory affected
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.