कानपुर में दो चचेरे भाई नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती उठा ले गए, गैंगरेप, गिरफ्तार

Kanpur gangrapeincident कानपुर में शौच क्रिया के लिए निकली नाबालिग किशोरी रात में वापस नहीं आई। इसके बाद घरवाले खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह के समय नाबालिग किशोरी बदहवास अस्त-व्यस्त हालत में घर पहुंची और आप बीती सुनाई। उसने कहा कि पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की। दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है।