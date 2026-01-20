कानपुर में दो चचेरे भाई नाबालिग किशोरी को जबरदस्ती उठा ले गए, गैंगरेप, गिरफ्तार

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur gangrapeincident कानपुर में शौच क्रिया के लिए निकली नाबालिग किशोरी रात में वापस नहीं आई। इसके बाद घरवाले खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह के समय नाबालिग किशोरी बदहवास अस्त-व्यस्त हालत में घर पहुंची और आप बीती सुनाई। उसने कहा कि पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह सुनकर घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की। दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी सोमवार की रात को शौच क्रिया के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। घर वालों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह के समय नाबालिग किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची। उसने घरवालों को घटना के संबंध में जानकारी दी।
पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने उसे दूसरी मंजिल पर ले गए। इस दौरान उन्होंने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि वह चिल्ला ना पाए और वहीं पर उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से जानकारी मिलने के बाद महिला ने थाने में तहरीर देकर घटनाक्रम की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता से पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में युवकों के प्रति आक्रोश व्याप्त है।
