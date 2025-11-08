Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

‘अम्मी-अब्बू …मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया’, लिखकर दी जान

कानपुर में नीट के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र कानपुर के रावतपुर में एक हास्टल में रहता था। छात्र ने सुसाइड करने से पहले लिखा, मम्मी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, मुझे माफ करना।

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 08, 2025

नीट के छात्र ने कानपुर में किया सुसाइड, PC- Patrika

कानपुर : कानपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने जान दे दी। छात्र कानपुर के रावतपुर में रहकर एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहा था। मोहम्मद आन ने फंदा लगाकर जान देने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। रूम पार्टनर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नमाज पढ़ने नहीं गया था मोहम्मद आन

मोहम्मद आन के रूम पार्टनर इमदाद हसन ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को उसने जब आन से नमाज पढ़ने के लिए चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। वह कान में ईयरफोन लगाकर बैठा हुआ था। इमदाद हसन जब नमाज पढ़कर वापस आया तो दरवाजा बंद था। खटखटाने के बावजूद जब कोई आवाज बाहर नहीं आई तो इमदाद ने कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस को सूचना दी।

सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा

मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। कमरे के अंदर पहुंचते ही मोहम्मद आन का शव पंखे के कुंडे से लटकता मिला। पुलिसने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मोहम्मद आन के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। नोट में लिखा था अम्मी…अब्बू मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया मुझे माफ कर देना। रावतपुर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। परिजन अगर तहरीर देंगे तो कार्रवाई की जाएगी।

हॉस्टल में हुई पिछली घटनाएं

काकादेव क्षेत्र के विभिन्न हॉस्टलों और अपार्टमेंट्स में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच आत्महत्या की कई दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

18 जुलाई 2023 : काकादेव के सिबलिंग अपार्टमेंट में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही जालौन निवासी छात्रा विष्णु प्रिया ने आत्महत्या कर ली।

2 दिसंबर 2024 : काकादेव के नवीननगर में JEE Main की तैयारी कर रहे वाराणसी निवासी उत्कर्ष गुप्ता का शव बाथरूम में फंदे पर लटका मिला।

22 अप्रैल 2025 : काकादेव के गीतानगर में NEET की तैयारी कर रही गोंडा के मनकापुर बाजार निवासी छात्रा करीना मिश्रा ने फंदा लगाकर अपनी जान दी।

8 सितंबर 2025 : काकादेव के हितकारीनगर में हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे कानपुर देहात के पुखरायां इंद्रानगर निवासी छात्र सृजन पाल ने आत्महत्या की।

15 सितंबर 2025 : काकादेव के नवीननगर स्थित विधायक अमिताभ बाजपेयी के हॉस्टल में रह रही फर्रुखाबाद की पलकधर ने फंदा लगाकर जान दे दी।

4 अक्तूबर 2025 : काकादेव के गीतानगर में SSC की तैयारी कर रहे कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य सिनौरी खास गांव निवासी छात्र विजय सिंह ने फंदे से आत्महत्या की।

