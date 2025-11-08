‘अम्मी-अब्बू …मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया’, लिखकर दी जान

मौके पर पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। कमरे के अंदर पहुंचते ही मोहम्मद आन का शव पंखे के कुंडे से लटकता मिला। पुलिसने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मोहम्मद आन के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। नोट में लिखा था अम्मी…अब्बू मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया मुझे माफ कर देना। रावतपुर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। परिजन अगर तहरीर देंगे तो कार्रवाई की जाएगी।