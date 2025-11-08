बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान दिल्ली के श्रद्धालु की मौत, परिजन रो-रो कर बेहाल

परिजनों ने बताया कि अखिल पिछले करीब पांच वर्षों से हृदय रोग से जूझ रहे थे और इलाज भी चल रहा था। उनका कहना है कि दर्शन के समय मंदिर में काफी भीड़ थी और गेट नंबर-2 के पास धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन रही थी। भीड़ के दबाव के बीच अखिल की हालत अचानक बिगड़ गई और वे संतुलन खो बैठे। मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि सुबह के समय भीड़ अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जिस कारण कुछ स्थानों पर दबाव बढ़ जाता है। घटना के बाद मंदिर में मौजूद पुलिस व सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की।