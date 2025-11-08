Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान दिल्ली के श्रद्धालु की मौत, परिजन रो-रो कर बेहाल

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए दिल्ली के श्रद्धालु की अचानक गेट नंबर-2 पर भीड़ के बीच तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बेचैनी महसूस करते ही वे वहीं गिर पड़े। अफरा-तफरी मच गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Nov 08, 2025

Mathura

बांके बिहारी मंदिर सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

मथुरा के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शनिवार सुबह दर्शन करने पहुंचे दिल्ली के एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। भीड़भाड़ के बीच मंदिर परिसर में घबराकर गिर पड़े श्रद्धालु को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शनिवार सुबह मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच तब अफरा-तफरी मच गई जब दिल्ली से आए 67 वर्षीय अखिल केशव शरण माथुर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हरी नगर, दिल्ली निवासी अखिल सुबह करीब 9:45 बजे अपने स्वजन के साथ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे। जैसे ही वे गेट नंबर-2 से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक घबराहट और तेज बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ ही क्षणों में वे बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े, जिससे आसपास मौजूद श्रद्धालु भी घबरा गए।

जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और मंदिर प्रशासन ने मेडिकल टीम को सूचित किया। प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता देने के बाद अखिल को गंभीर अवस्था में सौ शैया अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक ही हृदय रोग से पीड़ित चल रहा था

परिजनों ने बताया कि अखिल पिछले करीब पांच वर्षों से हृदय रोग से जूझ रहे थे और इलाज भी चल रहा था। उनका कहना है कि दर्शन के समय मंदिर में काफी भीड़ थी और गेट नंबर-2 के पास धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन रही थी। भीड़ के दबाव के बीच अखिल की हालत अचानक बिगड़ गई और वे संतुलन खो बैठे। मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि सुबह के समय भीड़ अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जिस कारण कुछ स्थानों पर दबाव बढ़ जाता है। घटना के बाद मंदिर में मौजूद पुलिस व सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 12:45 pm

Published on:

08 Nov 2025 12:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान दिल्ली के श्रद्धालु की मौत, परिजन रो-रो कर बेहाल

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

10 साल की दलित बच्ची को नकाबपोश दरिंदों ने उठाया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर की हैवानियत; मथुरा में निर्दयता की हदें पार

10-year-old dalit girl raped in Mathura
मथुरा

‘विनाश गाथा’: बेटे के नाम पर ही शुरू किया था बीड़ी का कारोबार; आखिर क्यों पिता की हत्या के बाद खुद को मारी गोली

crime scene
मथुरा

प्रभु सिमरन की ऐसी लागी लगन… 800 किलोमीटर से घर छोड़कर वृंदावन साध्वी बनने के लिए आ गईं तीन युवतियां

मथुरा

ठायं…ठायं और काम तमाम…बेटे ने पिता की हत्या के बाद खुद के सीने में दाग दी गोली

mathura father killed by son over alcohol dispute son dies by suicide
मथुरा

बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने से गायब हो गया सारा खजाना? संतों ने दी आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी; PM मोदी से…

allegations of theft of treasury of banke bihari temple vrindavan
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.