नौ उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण: महेश कुमार शर्मा बने चौकी प्रभारी मेहंदी घाट, पुलिस लाइन से 4 एसआईं को मिला मौका

Nine Sub inspector got new posting कन्नौज में नौ उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। पुलिस लाइन से चार उपनिरीक्षकों को क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में गोपनीय निरीक्षक चंद्रशेखर वर्मा को गोपनीय उपाधीक्षक पद पर पदोन्नति किया गया है। ‌

कानपुर•Apr 28, 2025 / 08:27 pm• Narendra Awasthi

Nine Sub inspector got new posting कन्नौज पुलिस अधीक्षक में नौ उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। शिव किशोर को रोहिली तालग्राम का चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस लाइन से तीन उप निरीक्षकों को क्षेत्र की ड्यूटी में भेजा गया है। गोपनीय निरीक्षक चंद्रशेखर वर्मा का पुलिस उपाधीक्षक गोपनीय पद पर पदोन्नति मिला है। इसी क्रम में एसपी विनोद कुमार ने स्टार लगाकर चंद्रशेखर वर्मा को अलंकृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।