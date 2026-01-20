कैबिनेट मंत्री के बंद पड़े कॉलेज में नौ साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, नानी गायब

Kanpur murder or suicide कानपुर में 9 साल की बच्ची का शव क्लासरूम में दुपट्टे के बने फंदे से लटका मिला। टीवी चल रही थी। चौकीदार ने सबसे पहले शव को देखा और उसने मामले की जानकारी कैबिनेट मंत्री को दी। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। बताया गया कि बच्ची अपनी नानी के साथ रहती थी। एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस नानी की तलाश में है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र की है।