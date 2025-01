एसबीआई को लूट का प्रयास: बैंक को कैसे लुटे? रकम कहां खर्च करें? सर्च के बाद पहुंचा था लूटने

कानपुर•Jan 20, 2025 / 11:18 am• Narendra Awasthi

How to rob bank? Robbery attempt after searching Youtube कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थिति स्टेट बैंक आफ इंडिया पतारा को लूटने का प्रयास करने वाले युवक से चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। बैंक लूटने के लिए उसने यूट्यूब का सहारा लिया। बैंक लूट की वेब सीरीज और क्राइम पेट्रोल को देखा। अनुभव लेने के बाद बैंक के चक्कर लगाए। रेकी की, नक्शा भी बनाया। लेकिन सफलता नहीं मिली। बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से बैंक लूटने की योजना फेल हो गई। पुलिस की पूछताछ और मोबाइल से यह जानकारी निकाल कर सामने आ रही है।