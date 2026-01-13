15 हजार किन्नरों की शोभायात्रा: विंटेज कार, बग्घी, घोड़े सवार शामिल, किए देवी मां के दर्शन किए

इसके साथ ही घोड़े और ऊंट पर भी किन्नर सवार थीं। सज-धजकर चल रही किन्नर लोगों के आकर्षण का केंद्र थीं। देशभक्ति गीतों में झूमते नाचते चल रही थीं। बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा शोभायात्रा का आनंद लिया। यह यात्रा शकुंतला लाल से शुरू होकर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और वापस प्लेन में समाप्त हुई। इस मौके पर कुलदेवी की विशेष पूजा अर्चना कर समाज की सुख समृद्धि और शांति की कामना की गई। इस मौके पर राजस्थान, असम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की किन्नर शामिल हुई।