कानपुर के गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे स्टेशन के बीच 21 दिन में दूसरा हादसा, फ्लाई ओवर से गिरा ट्रक

घटना गुरुवार की शाम करीब 7 बजे की है। बिल्हौर थाना क्षेत्र के रहमतपुर निवासी रामकिशोर ट्रक लेकर इटावा जा रहे था। गोविंदपुरी के आगे जैसे ही तेज रफ्तार ट्रक फ्लाई ओवर पर चढ़ा अनियंत्रित होकर साइड की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे आ गिरा। हादसा इतना जबरदस्त था कि रामकिशोर ट्रक में ही फंस गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी और रेलवे पुलिस ने चालक को बाहर निकाल। एलएलआर हॉस्पिटल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन हुआ क्षतिग्रस्त Kanpur Jhansi rail route truck fell down from ROB between govindpuri and Bhimsen railway station हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे रेल के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ट्रक गिरने के कारण ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के चार खंबे क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही की रेलवे ट्रैक को नुकसान नहीं हुआ। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन ठीक करके यातायात बहाल कर दिया गया। इस दौरान गाड़ियां तीन से चार घंटे देर से चली।