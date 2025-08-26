IIT प्रोजेक्ट से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- ‘मम्मी-पापा मुझे माफ करना’

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटनास्थल से एक नोटबुक बरामद हुई, जिसमें दीपक ने मराठी भाषा में सुसाइड नोट लिखा था। नोट में उन्होंने लिखा, 'मम्मी-पापा मुझे माफ करना। मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं और आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं।' इसके अलावा, उन्होंने मौजूदा माहौल में खुद को ढाल न पाने की बात भी कही। पुलिस ने सुसाइड नोट को फोरेंसिक और हैंडराइटिंग जांच के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि दीपक मानसिक तनाव से जूझ रहे थे।