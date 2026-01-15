भाजपा विधायक के अल्टीमेटम- मस्जिदों के सामने मिलेगा सुअर की बोटी, सपा विधायक ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी

SP MLA retaliates to BJP MLA warning. कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी ने कहा कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। थाने के अंदर भाजपा विधायक ने आपत्तिजनक बयान दिया है जो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। प्रशासन को विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल, बीते 12 जनवरी को बिल्हौर स्थित दुर्गा मंदिर के निकट करीब 100 गोवंश पशुओं के अवशेष मिले थे, जिस पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया था। भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने एडीसीपी कपिल देव सिंह के सामने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और चेतावनी दी थी कि नहीं तो क्षेत्र की सभी मस्जिदों के सामने सूअर की बोटियां मिलेंगी।