छात्र की हत्या करने वाली ट्यूशन टीचर, ब्वॉयफ्रेंड समेत 3 को उम्रकैद, प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला था

प्रभात ने कबूल किया कि कुशाग्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ लाने के बाद वह उसे स्टोरनुमा कमरे में ले गया। रचिता ने उसका मोबाइल छीन लिया और बताया कि उसका अपहरण फिरौती के लिए किया गया है। जब कुशाग्र को सच्चाई का अहसास हुआ और वह चिल्लाने लगा, तो प्लान के फेल होने के डर से प्रभात ने नारियल की रस्सी से उसका गला कस दिया और मुंह में चादर ठूंस दी।