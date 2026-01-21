मेरठ के उजैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन, अलकायदा से जुड़े होने का शक, UP ATS ने मारा छापा

18 जनवरी को यूपी ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेरठ में उजैद के घर पर छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। टीम ने उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया और लौट गई। बताया जा रहा है कि ATS के जाने के कुछ समय बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा। नोटिस देखते ही वह घबरा गया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके दो भाइयों को हिरासत में लिया, हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।