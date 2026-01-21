मेरठ के उजैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन, अलकायदा से जुड़े होने का शक, UP ATS ने मारा छापा

मेरठ के उजैद का आतंकी कनेक्शन, PC- X
मेरठ : यूपी ATS ने मेरठ निवासी उजैद कुरैशी के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने का दावा किया है। ATS के अनुसार उजैद युवाओं का ब्रेनवॉश करने में माहिर है और उसका संबंध अलकायदा के स्लीपर सेल से हो सकता है। जांच में सामने आया है कि वह एक ऐसे व्हाट्सऐप ग्रुप में सक्रिय था, जहां भारतीय सेना पर फिदायीन (सुसाइड) हमले की साजिश रची जा रही थी।
18 जनवरी को यूपी ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेरठ में उजैद के घर पर छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। टीम ने उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया और लौट गई। बताया जा रहा है कि ATS के जाने के कुछ समय बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा। नोटिस देखते ही वह घबरा गया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके दो भाइयों को हिरासत में लिया, हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूपी ATS के हाथ एक आतंकी व्हाट्सऐप ग्रुप लगा। इस ग्रुप से जुड़े एक युवक को जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। उसकी चैट से सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले की योजना का खुलासा हुआ। ग्रुप में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी कई संदिग्ध चर्चाएं मिलीं, जिससे जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं।
नेटवर्क की जांच में सामने आया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा निवासी मोहम्मद उजैद कुरैशी, पुत्र मोहम्मद साजिद कुरैशी, भी इस ग्रुप से जुड़ा था। हालांकि उसने ग्रुप में केवल एक मैसेज किया था, लेकिन वही टिप्पणी एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन गई।
ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुपचुप तरीके से उजैद की गतिविधियों की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में उजैद काम के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर गया था, जहां उसने संदिग्ध लोगों से संपर्क किया।
दो दिन पहले ATS और जम्मू-कश्मीर के बाहू फोर्ट थाने की पुलिस उजैद के घर पहुंची थी। घर और आसपास के इलाके में सघन तलाशी ली गई। नोटिस में 24 नवंबर 2025 को बाहू फोर्ट थाने में दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए उजैद को 24 जनवरी को थाने में पेश होने के लिए तलब किया गया है।
फिलहाल उजैद फरार है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि उससे पूछताछ में आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
