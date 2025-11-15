Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

पापा-पत्नी और बच्चों को कुष्मांडा देवी मंदिर भेजकर दूर किया, फिर ट्रेन के आगे जाकर कट गया कारोबारी

कानपुर में एल्युमिनियम कारोबारी ने जान दे। परिवार मंदिर दर्शन को गया था तभी कारोबारी ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस जांच में कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

कानपुर

image

Aman Pandey

Nov 15, 2025

up news

विपिन दुबे की फाइल फोटो।

कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक एल्युमिनियम फेब्रिकेटिंग व्यवसायी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसका परिवार घाटमपुर स्थित कुष्मांडा देवी मंदिर दर्शन के लिए गया हुआ था।

बेटे का हुआ था मुंडन संस्कार

जवाहर नगर निवासी राजा शंकर दुबे ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं। 30 वर्षीय विपिन और छोटा बेटा सचिन। 80 फीट रोड पर एल्युमिनियम फेब्रिकेटिंग नाम से शॉप है। विपिन की शादी 2018 में यशोदा नगर निवासी पूजा से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। 4 साल की नव्या और 10 महीने का अक्षत। कुछ दिन पहले, सोमवार को ही अक्षत का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ था।

सुबह सब कुछ सामान्य, फिर भी बड़ा कदम

राजा शंकर के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वे दुकान पहुंचे तो विपिन ने उनसे सुझाव दिया कि परिवार मंदिर दर्शन को चला जाए। इसके बाद राजा शंकर, उनकी पत्नी प्रमिला और छोटा बेटा सचिन कुष्मांडा देवी मंदिर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान विपिन दुकान से निकला और गुमटी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचकर ट्रेन के सामने कूद गया।

रेलवे ट्रैक पर मिला शव

सूचना मिलते ही नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। विपिन का शव गुमटी और कोका कोला क्रॉसिंग के बीच ट्रैक पर पड़ा मिला। राजा शंकर ने बताया कि वे मंदिर के बाहर प्रसाद खरीद रहे थे, तभी उन्हें बेटे की मौत की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Published on:

15 Nov 2025 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पापा-पत्नी और बच्चों को कुष्मांडा देवी मंदिर भेजकर दूर किया, फिर ट्रेन के आगे जाकर कट गया कारोबारी

